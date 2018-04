Зимни спортове Колорадо не се даде на Нешвил 21 април 2018 | 10:00 0 0 0 0 0

WE AREN’T DONE YET!#GoAvsGo #GoAvsGo #GoAvsGo#GoAvsGo #GoAvsGo #GoAvsGo pic.twitter.com/OUI9VjNvZL — Colorado Avalanche (@Avalanche) April 21, 2018

Победителят от тази серия ще мери сили с Уинипег във втория кръг. Колорадо спечели петия мач от серията с Нешвил с 2:1 и така намали изоставането си в първия кръг на плейофите на 2:3. Свен Андригето вкара победния гол за "лавината" минута преди края на редовното време. Преди това Ник Бонино откри за Нешвил, а Габриел Ландеског изравни за Колорадо.Победителят от тази серия ще мери сили с Уинипег във втория кръг.

