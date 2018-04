НБА Милуоки разби Бостън и постави рекорд в мач №3 21 април 2018 | 09:25 0 0 0 0 8

Bucks. Back.



Milwaukee takes down Boston, 116-92



Celtics lead the series, 2-1 pic.twitter.com/P72mY5N1MZ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2018

Крис Мидълтън завърши като най-резултатен за успеха на домакините и вкара 23 точки, които комбинира с 8 борби, 7 асистенции, 1 чадър и 1 отнета топка. Янис Адетокумбо добави 19 точки, включително и изпълнението на вечерта - прекрасна забивка през австралийския център на Бостън Арън Бейнс. Ерик Бледсоу и Джабари Паркър завършиха с по 17 точки, а Тон Мейкър вкара 14. Домакините поставиха клубен рекорд с общо 16 вкарани тройки.

The Bucks storm past the Celtics to get their first win of the series. pic.twitter.com/uJQGc6Mh4V — ESPN (@espn) April 21, 2018

Бъкс започнаха ударно и след първата част водеха с 15 точки, като бяха удържали съперника си до само 12 точки за 12 минути, а след това не отстъпиха назад нито за минута и заслужено триумфираха, намалявайки резултата в серията до 1-2.

The @Bucks set a new franchise playoff record with 16 made 3's and defeat the @celtics 116-92 in Game 3 at home!



Boston leads 2-1 in the series.



Giannis: 19 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 3PM

Khris Middleton: 23 PTS, 8 REB, 7 AST

Thon Maker: 14 PTS, 5 BLK#FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/eKNSLk9e3K — NBA (@NBA) April 21, 2018

