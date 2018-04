Моторни спортове Яноне оглави втората тренировка от MotoGP в САЩ, Маркес падна 21 април 2018 | 09:08 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Suzuki Андреа Яноне изненадващо записа най-добро време във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в САЩ. Прекарвайки по-голямата част от сесията на втора позиция в подредбата зад Марк Маркес с Honda, Яноне записа страхотната обиколка от 2:04.599 минути в заключителната фаза на 45-минутната сесия. Малко преди края пилотите имаха възможност да сменят гумите си, тъй като слънцето проби облаците и загря малко пистата. The reigning champion takes his first fall of the season on Turn 11 at @COTA#MotoGP | https://t.co/r9Hv1TZWLq pic.twitter.com/1Kuo3KW3a5 — MotoGP™ (@MotoGP) April 20, 2018 Маркес падна по средата на тренировката на завой номер 11, след като бе записал много добри времена. Той обаче бе способен да се качи отново на мотора и да го закара до бокса сам. След смяната на моторите отново продължи с отлично представяне и в крайна сметка остана с второ време на "Остин", където все още не е губил квалификация или състезание. Маверик Винялес и Валентино Роси с Yamaha заеха следващите две места с малко изоставане, следвани от временния лидер в MotoGP Кал Кръчлоу и втория пилот на Suzuki Алекс Ринс. Дуото на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо намериха място в дъното на топ 10, както направи и Дани Педроса. Пилотът на Honda претърпя операция на ръката миналата седмица и след петъчната програма разкри, че изпитва силни болки. Място в топ 10 не намери Йоан Зарко, чиято сателитна Yamaha имаше технически проблем. Над "Остин" в събота се очаква да вали, което означава, че Зарко ще се наложи да премине и през Q1 в търсене на полпозишън. ГРАФИК ЗА ГП НА САЩ That's a wrap from #MotoGP on day one - here's the times and those riders heading through to Q2 pic.twitter.com/4RqTBsJTtG — MotoGP™ (@MotoGP) April 20, 2018

