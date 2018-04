НБА Хърватски снайперист отчая Кливланд 21 април 2018 | 09:02 0 0 0 0 21



За пореден ma` този сезон баскетболистите на Нейт МакМилън демонстрираха завиден характер, като за това говори и статистиката - Индиана заличава разлика от 15 или повече точки за девети път!

Bojan Bogdanovi takes over the game and outscores LeBron James, just like we all predicted. pic.twitter.com/yX1dwSTEiw — CBS Sports (@CBSSports) April 21, 2018

Домакините заличиха изоставане от 17 точки на почивката, след като вкараха едва 40 точки през първото полувреме, през което гостите от Охайо определено имаха надмощие, но във втората половина на срещата нещата се промениха коренно. Кавс реализираха общо 33 точки през третата и четвъртата част, докато домакините намериха правилния ритъм и отговориха с 52, за да обърнат нещата в своя полза и да се поздравят с победата с 92:90.

Final stat lines from the @Pacers Game 3 victory at home!



Bojan Bogdanovic: 30 PTS, 7 3PM (ties postseason franchise record)

Victor Oladipo: 18 PTS, 7 AST, 6 REB, 3 STL

Thaddeus Young: 12 PTS, 7 REB, 3 STL#Pacers #NBAPlayoffs



LBJ: 28 PTS, 12 REB, 8 AST pic.twitter.com/FXrJR9zNdT — NBA (@NBA) April 21, 2018

Богданович вкара 15 от своите 30 точки в последната четвърт, която Пейсърс спечелиха с 29:21. Хърватинът показа невероятен мерник от далечно разстояние и завърши със 7/9 в стрелбата от тройката и общо 11/15 от игра. Той изравни клубния рекорд на Индиана по вкарани тройки в един мач, след като в първите два мача от серията бе вкарал само 2 тройки от общо 9 опита.



Виктор Оладипо вкара 18 точки, направи 7 асистенции и овладя 6 борби, а Тадиъс Йънг приключи с 12 точки и 7 борби за победителите.

The final stat line for Bojan Bogdanovic:



11-of-15 for 30 points (7-of-9 from 3).



Who said the #Pacers traded away their 2-way wing in the summer? — Kevin Bowen (@KBowen1070) April 21, 2018

