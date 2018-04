Тенис Нишикори подчини Чилич и стигна първия си 1/2-финал в Монте Карло 20 април 2018 | 19:12 - Обновена 0 0 0 0 0

O-Kei on Clay



1st Masters 1000 semi-final since 2016 for @keinishikori. pic.twitter.com/52FiUA1ZwZ — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2018

Повторението на финала на US Open 2014 не разочарова откъм драма и битка, макар Чилич да получи физически проблеми в неподходящ момент в средата на втория сет. По това време той беше напред с пробив, но поиска медицински таймаут и играта бе спряна за малко над пет минути, а дясното му коляно бе превързано. Дискомфортът веднага доведе до връщане на пробива и изглеждаше, че Нишикори ще затвори мача в два сета срещу възпрепятствания си опонент, като при 5:4 и свой сервис имаше цели три мачбола, от които не можа да се възползва. Чилич се възроди и започна да наказва Самурая с премерени атаки от основната линия и направи рибрейк. Самият Нишикори започна да бърка значително повече и изобщо не бе конкурентоспособен в тайбрека, като в началото на третия сет изглеждаше като аутсайдер на корта.

The comeback continues! 1st #RolexMCMasters semi-final for @keinishikori







He battles past Marin Cilic 6-4 6-7(1) 6-3 for his first Top 5 win of 2018. pic.twitter.com/e0kt5KjPat — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2018

Чилич обаче първи трепна при 3:4 и направи грешки от форхенд, от които се възползва Нишикори за ключовия пробив в мача. Японецът този път успя да материализира четвъртия си мачбол и да стигне полуфиналите в Монте Карло за първи път в едва второто си участие в турнира.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

