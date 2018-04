Моторни спортове Маркес поведе пред Роси в първата тренировка за ГП на САЩ 20 април 2018 | 18:55 - Обновена 0 0 0 0 0



Марк записа постижението си в предпоследната обиколка, след като сложи медиум гумите, а Доктора остана на почти половин секунда назад със софт опцията. The times from #MotoGP FP1 this morning as @marcmarquez93 sets the pace



#AmericasGP pic.twitter.com/PDooqHjOTV — MotoGP™ (@MotoGP) April 20, 2018 Хорхе Лоренсо от Ducati се появи в Тексас с нови аеродинамични елементи, благодарение на които зае четвъртата позиция, но на секунда зад Маркес. Пети се нареди временният лидер в генералното класиране Кал Кръчлоу, а зад него - Андреа Довициозо. Йоан Зарко със сателитната Yamaha остана девети, а технически проблем в началото на тренировката му създаде главоболия. Mechanical problems for @JohannZarco1 early in FP1



He's made it back to the box and is already out on his spare bike though #AmericasGP pic.twitter.com/HjeKoQBFKF — MotoGP™ (@MotoGP) April 20, 2018 Пилотът на Honda Дани Педроса, който претърпя операция на ръката миналата седмица, остана 21-ви, а спечелилият полпозишън в Аржентина Джак Милър - 23-и.



Преди старта на свободната сесия официално бе открита кулата, посветена на загиналия миналата година шампион в MotoGP Ники Хейдън. For the Kentucky Kid. #AmericasGP pic.twitter.com/gMOi5R7ozu — Circuit of The Americas (@COTA) April 20, 2018

