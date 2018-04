Мондиал 2018 Официално: без Ибрахимович на Мондиала 20 април 2018 | 18:41 - Обновена 0 0 0 1 1



"Преди време Златан и няколко други играчи заявиха, че не искат да играят за националния отбор. Аз уважавам тяхното решение", заяви Андерсон.



"Не мога сериозно да се отнасям към това, което пишат медиите и което говори Златан. Мога да коментирам само това, за което двамата разговаряхме. Говорихме и той ми обясни какво иска. Аз го приемам. Ибрахимович не се е свързвал с мен по повод Световното първенство. Той не е плановете ми за турнира. Това се отнася и за онези играчи, които вече прекратиха кариерата си в националния отбор", добави селекционерът на шведите.

Zlatan Ibrahimovic on Jimmy Kimmel:



“A World Cup without me wouldn't be a World Cup. "



Kimmel: Do you have any feelings that you have a shadow above your teammates?



Zlatan: No no no, I made them superstar just like I make you. pic.twitter.com/X6RmZAhclY — Photos of Football (@photosofootball) April 18, 2018

Футболистът на Лос Анджелис Галакси обаче има подписан рекламен договор с фирма, която ще рекламира по време на финалите. Не е изключено неговите намеци, че ще бъде в Русия, да са свързани точно с това и в крайна сметка да не става дума за участие на терена като футболист.



Отделно единият от вратарите на “Тре крунур” директно си каза, че не желае да вижда Ибра в тима. “Разбира се, че селекционерът е този, който ще избере състава, но е и истина, че ние се класирахме за финалите без него. В националния тим сме сплотен колектив, а Ибрахимович е прекален индивидуалист, което само би влошило нещата. Би трябвало да променил схемата си на игра, за да можем да се нагодим към неговия стил”, заяви Карл-Йохан Йонсон пред Main Opposee.



