Американски футбол Проектът "Джаред Лоренцен" 20 април 2018 | 17:52 0 0 0 0 1

Thanks @JaredLorenzen22 for sharing your amazing journey tonight at The Freeman Foundation’s Lights Out Dinner in the Dark.



Check out the The Jared Lorenzen Project. https://t.co/W4dyMaG1VU pic.twitter.com/XR3u9tVSZp — Neil Middleton (@neilwymt) March 20, 2018

След края на кариерата си 193-сантиметровият бивш куотърбек, който е резерва на Пейтън Манинг по време на шампионския сезон 2008 за Индианаполис, се отпуска и достига до фрапиращото тегло от близо 230 килограма! На 28 юли 2017 година той поставя началото на “Проектът Джаред Лоеренцен”, за да заснема и споделя с обществеността борбата си със затлъстяването и наднорменото тегло.



За по-малко от година той сваля почти 50 килограма и се надява, че служи като вдъхновение на други хора с подобни проблеми.



“Първоначално свалих 30 килограма за шест седмици”, казва Лоренцен в интервю за For The Win, но после добавя, че е осъзнал, че вече не е машината от НФЛ и тялото му на моменти е отказвало да се бори.



“Излиза, че когато в продължение на 15 години подлагаш тялото си на адски натоварвания, в един момент то просто ти казва “не”. Все още мечтая да правя отново нещата, които можех преди, макар да не е задъилжително. В началото на този процес се пренатоварих и имах нужда от възстановяване”, връща се той към миналата година.

@SeanPBali At the end of July 2017, former University of Kentucky and NFL quarterback Jared Lorenzen started the Jared Lorenzen Project. The “Hefty Lefty” had stepped on a scale for the first time in eight years, and the number he saw was shocking: 502.8 pounds. — michael (@MichaelMaletta) April 19, 2018

Бившият играч на колежанския Кентъки разкрива, че освен променената си диета, опитва да прави поне по 10 000 крачки всеки ден, вдига тежести по три-четири пъти седмично и също така ходи на йога по два пъти в седмицата. Един или два пъти в месеца пък се подлага на мини лагер и комбинира едновременно 15 различни упражнения по време на тренировка.



“Пилешкото е основна част от храненето ми, без кожата, разбира се. За обяд имам шейкове, сутрин закусвам ягоди и кашу без сол. Когато ми се хапва сладолед го замествам с нещо по-здравословно, йогурт например”, хвърля още светлина върху промяната той и добавя, че си позволява пържола понякога.



“Трудно е, когато го правиш сам. Но когато имаш подкрепата на много хора, нещата са съвсем различни и си истински късметлия”, разкрива още Джаред и казва, че приятелите му се включват във въпросните мини лагери, а често това правят и хора, които са разбрали за проекта случайно.



“Просто трябва да си вдигнеш задника от леглото и да свършиш необходимото!”, категоричен е той. Преди 20 години Джаред Лоренцен бе обещаваш състезател по американски футбол и носител на званието “Мистър Футбол” на щата Кентъки за 1998 година, а днес е мотивиращ пример за подражание и то не заради спортни причини. 37-годишният бивш състезател на Ню Йорк Джайънтс и Индианаполис Колтс в НФЛ, както и на няколко други отбора в по-ниските професионални лиги се бори срещу затлъстяването в Щатите и буквално дава личния си пример.След края на кариерата си 193-сантиметровият бивш куотърбек, който е резерва на Пейтън Манинг по време на шампионския сезон 2008 за Индианаполис, се отпуска и достига до фрапиращото тегло от близо 230 килограма! На 28 юли 2017 година той поставя началото на “Проектът Джаред Лоеренцен”, за да заснема и споделя с обществеността борбата си със затлъстяването и наднорменото тегло.За по-малко от година той сваля почти 50 килограма и се надява, че служи като вдъхновение на други хора с подобни проблеми.“Първоначално свалих 30 килограма за шест седмици”, казва Лоренцен в интервю за For The Win, но после добавя, че е осъзнал, че вече не е машината от НФЛ и тялото му на моменти е отказвало да се бори.“Излиза, че когато в продължение на 15 години подлагаш тялото си на адски натоварвания, в един момент то просто ти казва “не”. Все още мечтая да правя отново нещата, които можех преди, макар да не е задъилжително. В началото на този процес се пренатоварих и имах нужда от възстановяване”, връща се той към миналата година.Бившият играч на колежанския Кентъки разкрива, че освен променената си диета, опитва да прави поне по 10 000 крачки всеки ден, вдига тежести по три-четири пъти седмично и също така ходи на йога по два пъти в седмицата. Един или два пъти в месеца пък се подлага на мини лагер и комбинира едновременно 15 различни упражнения по време на тренировка.“Пилешкото е основна част от храненето ми, без кожата, разбира се. За обяд имам шейкове, сутрин закусвам ягоди и кашу без сол. Когато ми се хапва сладолед го замествам с нещо по-здравословно, йогурт например”, хвърля още светлина върху промяната той и добавя, че си позволява пържола понякога.“Трудно е, когато го правиш сам. Но когато имаш подкрепата на много хора, нещата са съвсем различни и си истински късметлия”, разкрива още Джаред и казва, че приятелите му се включват във въпросните мини лагери, а често това правят и хора, които са разбрали за проекта случайно.“Просто трябва да си вдигнеш задника от леглото и да свършиш необходимото!”, категоричен е той. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1426 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1