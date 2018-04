Тенис Джокович се реши да участва в Барселона 20 април 2018 | 17:16 0 0 0 0 0



Джокович ще се присъедини в основната схема към защитаващия титлата си и настоящ водач в класацията на АТП Рафаел Надал (Испания), към българина Григор Димитров, който е втори поставен в каталунската столица, както и към миналогодишния финалист Доминик Тийм (Австрия), номер 3 в схемата.

Who would be best active players on clay if Nadal hadn't existed?



1 #Djokovic: 80% of victories

2 #Federer : 75,9%

3 #Thiem : 74,6%



Rafa is at 91,8% pic.twitter.com/yZUsmhRa3z — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 18, 2018

Белградчанинът, който е 13-и в света в момента, е участвал в само четири турнира от началото на сезона след дълго отсъствие заради контузия, в които има баланс от 4 победи и 4 поражения.



Джокович ще играе за втори път в Барселона след дебюта си през 2006 година, когато беше 178-и в световната ранглиста и отпадна още в първия кръг след трисетова загуба от представителя на домакините Даниел Химено Травер. Бившият номер 1 в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия) заяви участие в последния момент на турнира по тенис на червени кортове в испанския град Барселона през следващата седмица с награден фонд 2,51 милиона евро.Джокович ще се присъедини в основната схема към защитаващия титлата си и настоящ водач в класацията на АТП Рафаел Надал (Испания), към българина Григор Димитров, който е втори поставен в каталунската столица, както и към миналогодишния финалист Доминик Тийм (Австрия), номер 3 в схемата.Белградчанинът, който е 13-и в света в момента, е участвал в само четири турнира от началото на сезона след дълго отсъствие заради контузия, в които има баланс от 4 победи и 4 поражения.Джокович ще играе за втори път в Барселона след дебюта си през 2006 година, когато беше 178-и в световната ранглиста и отпадна още в първия кръг след трисетова загуба от представителя на домакините Даниел Химено Травер.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 204

1