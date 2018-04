Тенис Надал унищожи Тийм и ще срещне Григор в Монте Карло 20 април 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 4

Това ще бъде 12-и двубой между Матадора и българина, който засега има само една победа на сметката си - в Пекин на 7 октомври 2016 година. През миналия сезон двамата направиха три наистина фантастични мача, всичките спечелени от Краля на клея, но нямаше човек, който да не остане с приятно впечатление от борбеността на Димитров. За него това е първи полуфинален сблъсък в Монте Карло, а Надал преследва 11-а титла, след като има 66 победи и само 4 загуби в Княжеството. Иначе на клей като цяло Матадора има вече 32 поредни спечелени сета, а полуфиналът му е 13-и в Монте Карло.

Тийм изобщо не можа да се противопостави на Матадора по начина, който го направи миналата година, когато единствен му нанесе поражение на червено. В Рим тогава австриецът обаче не можа да дублира представянето си в следващия кръг срещу Новак Джокович, който го разгроми. Сега в Монте Карло сценарият се обърна, защото Тийм елиминира Ноле, а след това взе само два гейма на Краля на клея.

Двамата с Надал направиха по десет уинъра, но испанецът сбърка непредизвикано само 9 пъти, а Доминик - цели 25. Тийм нямаше как да се надява на нещо повече от два гейма срещу опонента си, при положение че вкара само 41% първи сервис и спечели само 37% от точките на второто си подаване. Надал бе почти безупречен със 71% вкаран първи сервис и 21 спечелени разигравания на него от общо 25, като на второ подаване взе 8 от 10-те точки. Статистиката от ретур на Тийм бе наистина потресаваща - 16% успеваемост при посрещане на първи сервис и 10% на втори, докато Надал взе половината от разиграванията на свой ретур. Когато австриецът спечели първия си гейм в мача, всъщност за първи път успя (от 66 точки) да спечели две поредни разигравания срещу Надал.

