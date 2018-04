Снукър "Крусибъл" зове: втора четвъртина (превю) 20 април 2018 | 15:18 0 0 0 0 0



Джон Хигинс - Тепчая Ун-Ну



Тепчая Ун-Ну е особено приятен за гледане, когато влезе в ритъм и започне да прави големи брейкове, но никога не се е славел с достатъчно постоянство, за да тормози фаворитите в дълги формати. Ако започне от самото начало срещу Хигинс да печели фреймове с една визита, може и да запази самочувствието си за дълго време, но е малко вероятно да вземе повече от 5 фрейма срещу Вълшебника от Уишоу.

Стюърт Бингам - Джак Лисовски



Лисовски демонстрира не просто атрактивен снукър в квалификациите, но предложи и много добра сейфти игра, а също показа и че може да бъде търпелив на масата. Бингам се представя много добре след изтърпяването на наказанието си през 2018 година и този двубой обещава да бъде не само много вълнуващ, но и непредвидим.



Люка Бресел - Рики Уолдън



При положение че Бресел се представя ужасно след триумфа си в Шампионата на Китай, то тук може да се търси “изненада” - квалификантът да елиминира поставения. Белгиецът има оправдания за провалите си - контузии, както и проблеми с щеката, но Уолдън няма да се интересува от тях. Рики не е във върхова форма, но отново играе достатъчно солидно, че да се възползва от състоянието на съперника си.

Джъд Тръмп - Крис Уейклин



