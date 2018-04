Снукър "Крусибъл" зове: последна четвъртина (превю) 20 април 2018 | 14:11 0 0 0 0 3



Рони О’Съливан - Стивън Магуайър



Ракетата трудно можеше да получи по-тежък съперник за първия кръг в “Крусибъл”, а пък Магуайър няма как да е особено въодушевен от жребия си, защото не е от квалификантите, които просто се радват да са в шефилдския “театър на мечтите”. В миналото О’Съливан е побеждавал неколкократно този опонент и би трябвало да намери начин да го преодолее и сега, макар може би да наложи превъзходството си чак във втората половина на втората сесия.

Great Crucible Finals: 2013



World title #5 for @ronnieo147!



EIGHT centuries in the final... #ilovesnooker pic.twitter.com/ch2XzgTc2O — World Snooker (@WorldSnooker1) April 20, 2018

Марк Уилямс - Джими Робъртсън



Чисто и просто Уилямс е в такава форма през настоящия сезон, че трудно би се затруднил срещу Робъртсън, който иначе се представи отлично в квалификациите, но в “Крусибъл” няма особено вълнуващи спомени. Уелския дракон едва ли ще се спъне точно в този опонент и точно на този етап от турнира.



Нийл Робъртсън - Робърт Милкинс



Очакванията са мачът да бъде един от най-приятните за гледане в 1 кръг, защото и двамата обичат да реализират големи брейкове. Млекаря загуби малко време в квалификациите и може да създаде големи проблеми на Робъртсън, но ако Нийл загуби още в 1 кръг, ще бъде, защото е играл далеч от способностите си.



Али Картър - Греъм Дот #ICYMI



Here's the draw for the 2018 @Betfred World Championship, which kicks off tomorrow! #ilovesnooker



See match schedule https://t.co/U7PcOEHM3z pic.twitter.com/WsfpYnCIor — World Snooker (@WorldSnooker1) April 20, 2018



Това може да е един от малкото случаи, в които квалификантът елиминира поставения. Дот играе бързо, през 2018 година записа няколко важни победи, а и психологически е далеч по-внушителен от Капитана, който има история на човек, поддаващ се под напрежението, особено в последно време в “Крусибъл”.



Очаквани 1/8-финали:



Марк Уилямс - Нийл Робъртсън

Рони О’Съливан - Греъм Дот Световното първенство по снукър започва на 21 април в шефилдския театър “Крусибъл”. В долната четвъртина на жребия са събрани изключително силни майстори на щеката - световни шампиони като Рони О’Съливан, Марк Уилямс, Нийл Робъртсън и Греъм Дот и двукратен финалист в лицето на Алистър Картър.Ракетата трудно можеше да получи по-тежък съперник за първия кръг в “Крусибъл”, а пък Магуайър няма как да е особено въодушевен от жребия си, защото не е от квалификантите, които просто се радват да са в шефилдския “театър на мечтите”. В миналото О’Съливан е побеждавал неколкократно този опонент и би трябвало да намери начин да го преодолее и сега, макар може би да наложи превъзходството си чак във втората половина на втората сесия.Чисто и просто Уилямс е в такава форма през настоящия сезон, че трудно би се затруднил срещу Робъртсън, който иначе се представи отлично в квалификациите, но в “Крусибъл” няма особено вълнуващи спомени. Уелския дракон едва ли ще се спъне точно в този опонент и точно на този етап от турнира.Очакванията са мачът да бъде един от най-приятните за гледане в 1 кръг, защото и двамата обичат да реализират големи брейкове. Млекаря загуби малко време в квалификациите и може да създаде големи проблеми на Робъртсън, но ако Нийл загуби още в 1 кръг, ще бъде, защото е играл далеч от способностите си.Това може да е един от малкото случаи, в които квалификантът елиминира поставения. Дот играе бързо, през 2018 година записа няколко важни победи, а и психологически е далеч по-внушителен от Капитана, който има история на човек, поддаващ се под напрежението, особено в последно време в “Крусибъл”.Марк Уилямс - Нийл РобъртсънРони О’Съливан - Греъм Дот

Още по темата

0 0 0 0 3 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4031 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1