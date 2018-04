Планират Халауей – Ортега за 7 юли

Шампионът на UFC в категория перо Макс Халауей най-вероятно ще защитава своята титла срещу официалния претендент Брайън Ортега на 7 юли. Това ще се случи по време на така наречената седмица на UFC, която традиционно се провежда през първата седмица на юли в Лас Вегас.

Организацията планира втори мач за титла на голямата галавечер UFC 226. Основният мач на шоуто ще бъде сблъсък между двама шампиони. Звездата в тежка категория Стипе Миочич ще влезе в октагона и ще се изправи срещу носителя на пояса в долната лека-тежка категория Даниел Кормие.

Max Holloway wants Brian Ortega in July so he can return to New York to compete by the end of 2018 https://t.co/PaeQEXoNWb