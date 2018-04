Мани Пакяо: Последния ми мач ще е във Филипините

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в осем различни категории Мани Пакяо обяви, че ще изиграе своя последен мач във Филипините. Ветеранът все още няма намерение да се отказва. Неговият следващ двубой ще бъде в Куала Лумпур, Малайзия. Той ще се бие с шампиона на Световната боксова асоциация в полусредна категория Лукас Матис.

July 15 | Kuala Lumpur, Malaysia #PacquiaoMatthysse pic.twitter.com/vZFXlNoA0I