Джонсън-Томпсън се наслаждава на Австралия

Катарина Джонсън-Томпсън не си губи времето в Австралия. След като по-рано през месеца спечели титлата в седмобоя на Игрите на Британската общност в Голд Коуст, английската атлетка реши да си направи кратка и напълно заслужена почивка в Австралия. Едно от първите места, които посети Джонсън-Томпсън, след края на Игрите беше считания за най-красивия местен плаж Байрън Бей в Нов Южен Уелс. Там световната шампионка в петобоя от Бирмингам 2018 кара каяк.Сега Джонсън-Томпсън е в Сидни, откъдето публикува великолепна снимка в профила си в Instagram. Атлетката информира своите последователи, че това е първата й сутрин в Сидни. Очакваме с нетърпение следващите фотоси на Джонсън-Томпсън от престоя в Австралия.Английската атлетка определено си заслужи тази почивка, след като успя да триумфира с титлата в седмобоя с контузия във втория ден. Тя обаче бързо ще трябва да влиза в ритъм за следващите състезания, тъй като през лятото си е поставила амбициозната цел да спечели и европейската титла в седмобоя в Берлин.

