НБА Ню Орлиънс лети към полуфиналите на Запад 20 април 2018 | 10:44 0 0 0 0 2



Си Джей Маккълъм добави още 22 точки, а съотборникът му Деймиън Лилард отбеляза 20 точки за Блейзърс. Ал-Фарук Амину приключи с 21 за загубилия отбор.

Three. And. Oh.#DoItBigger pic.twitter.com/c5vQGyYVen — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 20, 2018

Отборът на Ню Орлиънс не е преминавал първия кръг в плейофите в НБА от 2008 година. Ню Орлиънс победи със 119:102 у дома състава на Портланд и вече има преднина от 3-0 в първия кръг на плейофите в Западната конференция. Антъни Дейвис реализира 28 точки за Пеликанс, овладявайки 11 борби, а най-резултатен за победителите бе Никола Миротич с 30 точки. Ражон Рондо и Джрю Холидей вкараха по 16.Си Джей Маккълъм добави още 22 точки, а съотборникът му Деймиън Лилард отбеляза 20 точки за Блейзърс. Ал-Фарук Амину приключи с 21 за загубилия отбор.Отборът на Ню Орлиънс не е преминавал първия кръг в плейофите в НБА от 2008 година.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 143 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1