Тенис Гофен: Познаваме се добре с Григор, той винаги е труден съперник 20 април 2018 | 09:36 - Обновена



Травмата в окото не изглеждаше сериозна, но положението беше достатъчно зле, за да принуди белгиеца да се оттегли от турнирите в Марсилия и Индиън Уелс. На него също така му беше препоръчано да използва специална контактна леща на увреденото ляво око, докато се състезава.



Белгиецът признава, че зрението му все още не е напълно възстановено, но след победата му над Роберто Баутиста Агут в Монте Карло две неща станаха съвсем ясни: Гофен отново е във форма и докато зрението му все още е леко нарушено, неговият дух работи с пълна сила.



Гофен се пребори за място на четвъртфиналите, побеждавайки поставения под №11 в схемата Баутиста Агут с 6:4, 7:5 в четвъртък. Той дръпна с 5:1 във втория сет, когато съперникът му се развилня на корта и изравни за 5:5. Белгиецът обаче показа издръжливост и здрави нерви и в крайна сметка триумфира.



"След Маями тренирах здраво за сезона на клей. Играх много тенис, така че се подготвих добре. Вече не мисля за проблема с окото. Ако чувствам, че нещо ме притеснява, никога няма да мога да се концентрирам върху тениса. Но сега съм свикнал с лещата и вече не мисля за това. каза Гофен пред официалния сайт на АТР.



“Правя упражнявам всеки ден и се опитвам отново да накарам и двете си очи да виждат еднакво добре. Работя, за да върна предишното си зрение. Минах много прегледи и лещата, която нося е много добра. Сега мога да забравя за проблема. Това беше целта”, добави белгиецът.



Seeking a first ever Monte Carlo semi-final, Grigor #Dimitrov takes on last year's semi-finalist, David #Goffin in a tasty quarter final tie on Friday.



Match Preview >>> https://t.co/XmNhygyOBx pic.twitter.com/lqGjw5xlJR — Live Tennis (@livetennis) April 19, 2018

След като проблемът с окото вече е доведен до незначително препятствия, Гофен може да се съсредоточи изцяло върху следващата си задача - четвъртфиналната битка с неговия добър приятел Григор Димитров. Българинът победи Филип Колшрайбер след обрат с 4:6, 6:3, 6:4, за да заеме мястото си в осмицата в Монте Карло.



Top singles stars Grigor Dimitrov and David Goffin joined forces in Monte-Carlo doubles action on Monday. #ATPMasters1000



Read More https://t.co/Qf0Yaw6zyx pic.twitter.com/6v0RJqPBfM — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 16, 2018

Димитров и Гофен имат богато съперничество в Тура, като топ тенисистът ни води с 6-1 победи.



„С Григор играем често напоследък и тренираме заедно, особено на клей. Ние се познаваме добре, той винаги е труден съперник. Силен е физически и много добре се движи по корта. Много ми е трудно да го преодолея. Мисля, че не съм играл с него на клей. Ще бъде първият ни мач. Каквото и да се случи на четвъртфинала, ние ще трябва да играем отново заедно на двойки и това няма да бъде проблем”, завърши Давид Гофен.



