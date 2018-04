Тенис Надал осигури на феновете зрелищен сблъсък с Тийм 19 април 2018 | 19:12 - Обновена 0 0 0 0 3

Австриецът по-рано през деля наложи превъзходството си над 12-кратния шампион от “Шлема” Новак Джокович и въпреки че не може да се похвали с успехите на Матадора, е най-големият му противник на червени кортова. Именно Тийм нанесе единственото поражение на Надал миналата година на клей, но не можа да триумфира в “Мастърс”-а в Рим, който отиде на сметката на Александър Зверев.

Надал е устремен към 11-а титла в Монте Карло и 54-а на тази настилка (64 победи в 68 мача в Княжеството, 393-35 на клей), като бе улеснен в победата си от Хачанов, който бе доста неубедителен на сервис - само 43% първо подаване и 50% второ, докато испанецът бе на доста по-добро ниво с 62% първи и 65% втори.

