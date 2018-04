Тенис Тийм изхвърли Джокович от Монте Карло, чака Надал 19 април 2018 | 17:55 0 0 0 0 0

Джокович показа проблясъци на корта и има основания за оптимизъм след представянето си в Монте Карло, особено в сравнение със слабата му продукция в Маями. Загубата от Тийм е напълно нормална, при положение че световният номер 7 е единственият човек, който победи Краля на клея Рафаел Надал на червени кортове миналия сезон. На четвъртфиналите Тийм ще очаква именно Матадора, а победителят от този зрелищен гросмайсторски сблъсък ще играе с Григор Димитров или Давид Гофен в спор за място на финала.

Джокович завърши двубоя с по-висок процент на вкаран първи сервис - 64 срещу 54, но пък Тийм печелеше повече от разиграните точки на първо свое подаване - 75% срещу 64%. От ретур австриецът също бе по-ефективен (36% спечелени точки на първи и 48% на втори спрямо 25% и 36% за Ноле), като направи и три пъти по-малко непредизвикани грешки от Джокович.

