НБА Съпругата на Грег Попович почина 19 април 2018 | 14:40 - Обновена 0 0 0 0 2

NBA UPDATE: We are saddened to announce Erin Popovich, wife of San Antonio coach Gregg Popovich, died today. pic.twitter.com/fAV6kBPlCr — The 3 Point Conversion (@3ptCnvrsn) April 19, 2018

“Скърбим за загубата на Ерин. Тя беше силна, прекрасна, мила и интелигентна жена, която даваше любов, подкрепа и имаше страхотно чувство за хумор спрямо всички нас”, гласи краткото изявление на генералния мениджър на Спърс Ар Си Бюфърд.



Организацията помоли медиите да уважават личното пространство на семейство Попович след трагедията. Съпругата на Поп дълго време се е лекувала от заболяване.



Трагична вест разтърси НБА малко след началото на тазгодишните плейофи. Ерин Попович, съпругата на легендарния треньор на Сан Антонио Спърс Грег Попович, почина на 67-годишна възраст. Двамата бяха семейство в продължение на повече от 40 години и имат две деца и двама внуци.

