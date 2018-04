Първа лига Скандал: Славия изгони кенийски расист, който не прикривал неприязънта си към България 19 април 2018 | 13:45 - Обновена 0 0 0 3 9

"В продължение на няколко месеца поведението на футболиста на Славия Омар Абуд, от кенийски произход, коренно се промени и предизвика всеобщото неодобрение на ръководството на клуба, на треньорския щаб и на целия отбор. Без видима причина играчът стана груб, невъздържан и арогантен, позволи си волности по време на тренировките и в официалните мачове, а извън терена не престана да хули клуба, в който изкарва прехраната, и не спря с обидите си към старши треньора и помощниците му.



Научи най-вулгарните изрази на български език и започна да се обръща с тях към съотборниците си без изключение. Наглият кениец не се посвени и започна да ругае всичко, свързано с живота у нас и въобще не правеше и опити да прикрива неприязънта си към държавата България. Често публично прибягваше и към расистки подмятания. Многократно Омар Абуд си позволяваше да закъснява безпричинно след пътуванията си до Кения и да отсъства от тренировките. Не са една или две официалните срещи на отбора, от които той направо дезертира със симулации на тежки контузии.



Чашата преля, и търпението ни се изчерпи. Взимам решението да отстраня от отбора Омар Абуд, като договорните му отношения с клуба ще бъдат прекратени според съществуващия законен ред. Смятам, че футболисти като Омар Абуд са срам за тази професия и не желая повече хора като него да имат нещо общо с авторитета и традициите на Славия, доказани и потвърдени през годините с труда и качествата на цяла плеяда високоразредни играчи, до чиито морал и човешки качества Омар Абуд така и не успя да се доближи по време на престоя си в Славия.



Всички професионални играчи на ПФК Славия до един подкрепят това мое решение и одобряват действията по отстраняването на Омар Абуд от отбора."



София 19 април 2018 г

Венцеслав Стефанов

Президент на ПФК Славия 1913 - АД



