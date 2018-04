Легенда на кеча си отиде на 82 години

Rest In Peace Bruno Samartino. It was an honor meeting you and talking how many times we could have sold out MSG together back in the day. #RIPBrunoSammartino pic.twitter.com/Df7TgfBDnR — Rusev (@RusevBUL) April 18, 2018

Devastated to hear the passing of a true icon, legend, great, honest and wonderful man...

A true friend...and one of the toughest people I've ever met.

My thoughts are with his entire family. #RIPBrunoSammartino #AmericanDream — Triple H (@TripleH) April 18, 2018

A true wrestling legend. He will be sorely missed but his memory will live one. #RIPBrunoSammartino pic.twitter.com/Zd7PevhAGt — Cameron Mumford (@IAmCam8404) April 18, 2018

Скръбна вест почерни света на кеча. На 82 години си отиде най-продължителният шампион в историята - Бруно Самартино.Носителят на шампионския пояс за цели 2803 дни бе сред най-големите легенди на кеча през 60-те и 70-те години и явен критик на шоу елементите, които бяха наложени в борбите през последните 10-20 години.