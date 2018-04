Снукър Дей и Магуайър оправдаха очакванията в "Деня на Страшния съд" 19 април 2018 | 11:17 - Обновена 0 0 0 0 0

Световният номер 17 в последния момент изпадна от “елита” на световната ранглиста, защото не се бе класирал за Откритото първенство на Китай и бе изхвърлен от топ 16 от Марк Алън в Пекин. Дей обаче може да се похвали с две ранкинг титли през кампанията - Рига Мастърс и Gibraltar Open - както и Румънския Мастърс, който не е част от ранкинг системата. За него това ще бъде 13-о участие в “Крусибъл”, където има три четвъртфинала на сметката си - през 2008, 2009 и 2012 година, но в последните три сезона отпада в първи кръг.

Стивън Магуайър спечели коравата битка с Хосеин Вафей - 10:7 - и за 15-и пореден път намери място в основната фаза на Световното първенство. Дебют в “Крусибъл” ще направи Хаотян Лю, който даде само два фрейма на Рори Маклауд, а друг китаец - Гуодон Ксяо - разгроми с 10:1 Адам Дъфи за своето място в шефилдския театър.

Лиъм Хайфийлд е друг от четиримата дебютанти (заедно с Хаотян Лю, Крис Уейклин и Тепчая Ун-Ну) в “Крусибъл” след 10:4 над Даниел Уелс. Джими Робъртсън пък ще търси първа победа на Световното, след като за четвърти път заслужи място на 1/16-финалите, елиминирайки в “Деня на Страшния съд” Майкъл Уайт с 10:7.



1