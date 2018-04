Снукър Бързакът Лисовски за втори път се класира на Световното 19 април 2018 | 11:03 0 0 0 0 0

What a season it's been for @JackLisowski...



...and he'll finish a career-best campaign with an appearance at the Crucible!



He beats Alan McManus 10-3 to reach the final stages of the @Betfred World Championship for a second time #JudgementDay #ilovesnooker pic.twitter.com/qkB8e2kDF0 — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 април 2018 г.

Лисовски се наслаждава на завидно постоянство напоследък, след като в Шанхай за първи път стигна полуфинал на ранкинг турнир, а също така игра на 1/4-финал в English Open и наскоро в Откритото първенство на Китай. Той се понрави на феновете с бързото взимане на решения край зеленото сукно - 17.6 секунди средно за изпълнение на удар. През сезона до момента само Рони О’Съливан (16.92 секунди) и Тепчая Ун-Ну (17.12) могат да се похвалят с по-бърза игра от талантливия англичанин.

And that's a wrap!



We hope you enjoyed our coverage of the final round of @Betfred World Championship qualifying - see final scores at the end of #JudgementDay



The draw for the Crucible stages takes place at 10am tomorrow More info: https://t.co/vmfLGj34BM #ilovesnooker pic.twitter.com/X6enHw3d7q — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 април 2018 г.

Единствената му изява в “Крусибъл” до момента е през 2013 година, когато бе разгромен с 3:10 от Бари Хоукинс, като сега ще се надява да остави по-сериозна следа в шефилдския “театър на мечтите”.



“Имам хубави спомени от първото си участие, защото да играеш в “Крусибъл” е нещо, с което трябва да свикнеш в кариерата си. Този път знам какво да очаквам, но трябва да спечелиш първия си мач, за да се чувстваш наистина спокоен там. Цялостно играта ми е много по-добра сега, много по-постоянен съм и се надявам сега да се представя по-добре”, коментира Лисовски.



