Истински шок в последния квалификационен кръг за "Крусибъл"

And that's a wrap!



We hope you enjoyed our coverage of the final round of @Betfred World Championship qualifying - see final scores at the end of #JudgementDay



The draw for the Crucible stages takes place at 10am tomorrow More info: https://t.co/vmfLGj34BM #ilovesnooker pic.twitter.com/X6enHw3d7q — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 април 2018 г.

Уелсецът бе близо до това да размаже друг китаец във втория кръг - Ю Де Лу, след като му поведе с 9:1, но в крайна сметка трябваше да се предпазва от страхотен обрат и все пак спечели с 10:7. Срещу бившия член на топ 16 Лян обаче Джоунс не допусна отпускане в нито един момент и се пребори за позиция в основната фаза на Световното. Уенбо бе направил 147 в първи кръг срещу Род Лоулър, а в последния фрейм пропусна финалната черна за нов максимум, но не можа да пренесе формата си в “Деня на Страшния съд” и няма да участва в “Крусибъл” за осми път в кариерата си и за първи от 2015 година.

Jamie Jones is certainly high on confidence after whitewashing Liang Wenbo [10-0] to qualify for the @Betfred World Championship...



The Welshman wants Ronnie O'Sullivan in tomorrow's draw!



Would the five-time champion be your first choice? #ilovesnooker pic.twitter.com/8MV3CTDYNx — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 април 2018 г.

“Нямам нищо против да се падна с Рони О’Съливан в 1 кръг. Звучи странно, но никога не съм играл срещу него, а пък се представям добре. Едва ли някога съм играл по-добре, отколкото в първата сесия срещу Уенбо. Поставих го под голямо напрежение и знаех, че при 9:0 няма как да изпусна победата”, коментира Джоунс.

WHAT a performance!



And who could have predicted this one? Jamie Jones whitewashes Liang Wenbo 10-0 to reach the Crucible!



Incredible stuff on #JudgementDay in the @Betfred World Championship qualifiers... pic.twitter.com/gHkmtMLG22 — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 април 2018 г.

