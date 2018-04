Англия Халф от четвърта лига на Англия спечели Twitter 18 април 2018 | 20:23 0 0 0 0 0



“Изгубих си телефона, ключовете за колата и ключовете за къщата, не помня как съм се прибрал и още съм в екипа си. Бих го направил отново, не мога да бъда по-горд от съотборниците, треньорите, феновете и всички, които са свързани с Акрингтън Стенли. Насладете се на този момент, заслужавате го”, написа Браун, описвайк явно дивия купон, който той и съиграчите му са си спретнали след домакинската победа с 2:0 над Йоувил Таун, гарантирала промоцията на отбора. Този туит събра над 5000 харесвания и повече от 1200 споделяния, при положение, че Браун има малко над 3700 последователи.

Lost my phone house keys and car keys don’t remember getting home still in my kit want to do it all again, couldn’t be any prouder lads staff fans everyone associated with Accrington Stanley enjoy this momement you all deserve it — Scott Brown (@scottbrown85) April 18, 2018

Акрингтън Стенли е основан преди 49 години и досега Лига 2 бе най-високото ниво, на което клубът бе играл. Класирането за Лига 2 е страхотен прогрес, след като през сезон 2016/2017 Стенли завърши на тринадесето място в четвърта дивизия, а по-малко от година по-късно спечели първенството.

So how are we feeling THIS morning? pic.twitter.com/iRqYqaVS8y — Accrington Stanley (@ASFCofficial) April 18, 2018

Ако социалната мрежа Twitter беше игра, то един от победителите тази седмица със сигурност щеше да бъде Скот Браун. Полузащитникът на четвъртодивизионния английски Акрингтън Стенли се превърна в култова фигура след историческата промоция на отбора в Лига 1. Стенли спечели Лига 2 кръг преди края, след като има 4 точки аванс пред втория в класирането Лутън Таун, както и мач по-малко от преследвачите си.

