Революция: Volkswagen сменя логото

Настоящото лого с V и W на практика е с автомобилния производител още от началото. Последната лека промяна в него бе през 2012 година, когато Volkswagen направи елементите с по-триизмерен вид. VW to Change Logo in Preparation for Electric-Car Era - via @business #logo #design

https://t.co/cTSQHlsqKC pic.twitter.com/WLfP4Agxf3 — The Logo Creative™ (@thelogocreative) April 17, 2018 Трудно можем да си представим по-разпознаваемо автомобилно лого от това на Volkswagen. Изпълнителният директор на компанията съобщи, че те търсят своето ново лого, което от 2019 година да присъства на новите автомобили. То ще съответства на новата стратегия на немския бранд, свързана с разширяването на гамата от електрически модели. Според Bloomberg Volkswagen ще започнат да приемат предложения за нова емблема от рекламни агенции в следващите месеци.Настоящото лого с V и W на практика е с автомобилния производител още от началото. Последната лека промяна в него бе през 2012 година, когато Volkswagen направи елементите с по-триизмерен вид. "Брандът не е в добра форма в сравнение с предишните години и това не е само заради дизеловия скандал", смята маркетинговият директор на концерна. Той отсече, че логото изглежда прекалено германско и му липсва емоционалната връзка с клиентите.

