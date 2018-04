Лека атлетика Овчарският скок и копието приковават вниманието на Диамантената лига в Доха 18 април 2018 | 18:55 0 0 0 0 0



A post shared by Sandi Morris (@sandicheekspv) on Apr 16, 2018 at 1:56pm PDT В сектора за овчарски скок голямото име ще е на действащата олимпийска, световна и европейска шампионка Катерина Стефаниди, която спечели и диамантения трофей през миналата година. Очаква се гъркинята да се изправи срещу дългогодишната си съперничка Санди Морис (САЩ), която победи гъркинята за златото на Световното първенство в зала в Бирмингам през март, но остана след нея на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и на планетарния форум на открито в Лондон през миналата година. В Доха ще участват още златната и сребърната медалистки от Голд Коуст Алиша Нюман (Канада) и Елиза Маккартни (Нова Зеландия), както световната шампионка до 18 години Робейлис Пейнадо (Венецуела) и европейската шампионка в зала от 2013 г. и рекордьорка на Великобритания Холи Брадшоу.



A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Mar 17, 2018 at 8:06am PDT Друг вълнуващ сблъсък се очаква да се състои в хвърлянето на копие при мъжете, където сили ще премерят действащият олимпийски шампион Томас Рьолер (Германия) и световният първенец Йоханес Фетер (Германия). Компания в сектора ще има правят победителят в Диамантената лига през миналата година Якуб Вадлейч (Чехия) и сънародникът му Петр Фридрих, бронзов медалист от Световното в Лондон през 2017 г., а също и сребърният олимпийски медалист Джулиъс Йего (Кения).



A post shared by Doha Diamond League (@dohadiamondleague) on Apr 18, 2018 at 2:29am PDT Миналата година в Доха Рьолер постигна сензационен резултат от 93.90 м, който го изведе на второ място във вечната световна ранглиста след световния рекордьор Ян Железни. Два месеца по-късно Фетер измести сънародника си от тази позиция, след като изпрати копието на 94.44 м в Люцерн. Световният шампион загатна, че и тази година ще демонстрира силна форма, след като още през март спечели Европейската купа по хвърляния в Португалия с 92.70 м.



Някои от най-големите звезди в последните години в женския овчарски скок и в хвърлянето на копие при мъжете ще вземат участие в първия турнир от Диамантената лига през 2018 г. в Доха на 4 май. Организаторите обявиха също, че на старт ще застане и световната и олимпийска шампионка на 800 м, която по-рано този месец направи златен дубъл на 800 и 1500 м на Игрите на Британската общност в Голд Коуст.В сектора за овчарски скок голямото име ще е на действащата олимпийска, световна и европейска шампионка Катерина Стефаниди, която спечели и диамантения трофей през миналата година. Очаква се гъркинята да се изправи срещу дългогодишната си съперничка Санди Морис (САЩ), която победи гъркинята за златото на Световното първенство в зала в Бирмингам през март, но остана след нея на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и на планетарния форум на открито в Лондон през миналата година. В Доха ще участват още златната и сребърната медалистки от Голд Коуст Алиша Нюман (Канада) и Елиза Маккартни (Нова Зеландия), както световната шампионка до 18 години Робейлис Пейнадо (Венецуела) и европейската шампионка в зала от 2013 г. и рекордьорка на Великобритания Холи Брадшоу.Друг вълнуващ сблъсък се очаква да се състои в хвърлянето на копие при мъжете, където сили ще премерят действащият олимпийски шампион Томас Рьолер (Германия) и световният първенец Йоханес Фетер (Германия). Компания в сектора ще има правят победителят в Диамантената лига през миналата година Якуб Вадлейч (Чехия) и сънародникът му Петр Фридрих, бронзов медалист от Световното в Лондон през 2017 г., а също и сребърният олимпийски медалист Джулиъс Йего (Кения).Миналата година в Доха Рьолер постигна сензационен резултат от 93.90 м, който го изведе на второ място във вечната световна ранглиста след световния рекордьор Ян Железни. Два месеца по-късно Фетер измести сънародника си от тази позиция, след като изпрати копието на 94.44 м в Люцерн. Световният шампион загатна, че и тази година ще демонстрира силна форма, след като още през март спечели Европейската купа по хвърляния в Португалия с 92.70 м. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 205

1