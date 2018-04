Тенис Рафа Надал започна уверено 18 април 2018 | 18:49 0 0 0 0 0



Rafa #Nadal def Bedene 6/1 6/3 will next face Karen Kachanov #VamosRafa (getty) pic.twitter.com/FNBHvXkUlV — RAFAHOLICS™ (@Rafaholics) April 18, 2018

Guess where Rafa #Nadal is (Photo @ROLEXMCMASTERS) pic.twitter.com/YBx7ROD67M — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 17, 2018

Рафаел Надал се завърна на корта на любимата си настилка - клея. В първия си мач на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло испанецът спечели с 6:1, 6:3 срещу Алиаз Бедене и се класира за третия кръг. Световният номер 1 имаше нужда от 1 час и 19 минути, за да се справи със съпротивата на словенеца.За място на четвъртфиналите Надал ще спори с руснака Карен Хачанов, а евентуално след това ще чака победителя от двубоя между Новак Джокович и Доминик Тийм.Рафа бързо показа, че се чувства великепно на червените кортове. В първия сет срещу Бедене той бе безапелационен и загуби едва един гейм. Съперникът му оказа съпротива в началото на втората част, но след решителен пробив в седмия гейм надеждите му приключиха.

