Волейбол Безпрецедентно! Почти целият отбор на Модена не иска вече Радо Стойчев за треньор (видео) 18 април 2018 | 15:26 - Обновена Безпрецедентна за италианския волейбол атака срещу треньор се стовари върху Радостин Стойчев и постави на карта бъдещето му в Азимут (Модена). Почти целият отбор на гранда Модена се обяви публично против българския специалист, който бе привлечен миналото лято. Такова нещо не се е случвало досега, коментираха местните медии.

От популярното спортно предаване Barba & Capelli бяха поканили като гости двамата лидери на тима Ървин Нгапет и Бруно Резенде. Изненадващо обаче с тях в студиото се появи почти целият състав на Модена, който отпадна в полуфиналите на серия "А" от Кучине Лубе (Чивитанова) на Цветан Соколов. Темата за Стойчев бе повдигната почти ведната от водещия Паоло Реджанини, който попита Нгапет дали щеще да премине в Казан, ако българинът не му беше треньор.

"Не, категорично. Имах договор за още 2 г. и със сигурност щях да го изпълня", отсече звездата на френския национален отбор. Посрещачът влезе в открит конфликт с наставника още през декември. Тогава имаше събрание на отбора и доста от играчите се бяха изказали против методите и отношението на българина. Президентът на клуба Катя Педрини обаче успя да тушира конфликта, за да бъде спасен сезонът. Впоследствие обаче Нгапет подписа с руския хегемон Зенит (Казан), където ще заеме мястото на Вилфредо Леон. "Още от самото начало знаех, че няма как да се получат нещата със Стойчев. Като разбрах, че ще го наемат, казах на г-жа Педрини, че това е много рисковано. След първите тренировки предчувствието ми се оправда. Нещата обаче ескалираха преди Коледа. Радостин има маниер на държание и използва думи, които засягат хората. Беше направил неприемлив коментар за мен и брат ми (Суон Нгапет също е в този отбор - б.а.). Това ме обиди и цяла нощ мислих по въпроса. На следващия ден отидох и му казах, че не желая повече да работим заедно", разказа звездата на френския национален отбор. Нгапет добави, че българинът не е казал истината за отношенията им пред медиите.

"Беше обявил, че аз не желая да играя за Модена. Това бе откровена лъжа. Закъснях за една тренировка, защото изпуснах полет от Франция. Говорих с Педрини и се извиних за случката, поисках да се включа в тренировките. Тя се съгласи, но Стойчев не ме пусна в залата", каза посрещачът, който е известен с буйния си нрав и някои изцепки през годините. На същото мнение по отношение на треньора обаче бе далече по-дисциплинираният Бруно Резенде. Капитанът на Бразилия също е много разочарован от работата си с българина, който превърна Тренто в №1. "През последните 13 години съм играл на най-високо ниво. Имал съм треньори като Уебър, Баньоли, Лоренцети, Бернардо Резенде - моя баща. Не може да става дума за сравнение. Стойчев искаше да промени тотално стила на игра, който всеки от нас, вече изграден състезател, има. Но ако оставим спортно-техническите неща настрана, то в чисто човешки план...Не е нужно да сме приятели, но поне между нас трябва да има доверие и лоялност", подчерта разпределителят Резенде, който подобно на Нгапет е сочен като най-добрия на своя пост в момента. Modena: Anticipo di Barba & Capelli. Ngapeth: “Vado via perché c’è Stoytchev” Бруно разказа, че поне 1-2 пъти е опитал да разговаря със Стойчев в кабинета му. "През февруари от свои източници разбрах, че опитва да договори за следващия сезон Кристенсен от Кучине Лубе, който да заеме мястото ми. Той не каза нищо, но на мен ми стана ясно, че не мога да бъда с човек, който има такава ценностна система. Обадих се на Педрини и й казах, че напускам. Не мога да работя с треньор, който няма човешко отношение", добави Резенде. Той не изключва вариант да остане, но ако Радостин напусне.

Нгапет потвърди, че още в края на ноември е разбрал за готвени от българина трансфери.

"Нашият волейболен свят е малък и трудно може да се скрие нещо. Въпреки проблемите, а може би точно заради тях, играчите създадохме една много сплотена група. Щом се появеше Стойчев обаче на всички ни се отщяваше", каза през усмивка най-полезният играч от европейското през 2015 г. Резенде разказа как бившият национален селекционер не пуснал Алберто Мара на погребението на дядо си. "Казал му, че няма как да замине дори за един ден, защото друг състезател на поста център - Даниеле Мацоне, все още не бил възстановен от травма. Тук въобще не ставаше дума за пропускане на мач, а на една тренировка. Мара не каза нищо до срещата, която беше в събота", разкри разпределителят. Друга звезда на Модена - Максуъл Холт, също не спести критики към Стойчев. "През живота си не съм играл в отбор с толкова талантливи състезатели на едно място. Всички бяхме обединени заради неприятностите с треньора. Имам договор за още 1 г., и ако Радо напусне, ще остана на 100%", категоричен бе американецът. A post shared by Bruno Rezende (@bruninho1) on Apr 15, 2018 at 10:09pm PDT Един от малкото отсъстващи в студиото бе Чоно Пенчев. Българският разпределител бе привлечен в последния момент преди началото на сезона именно от Стойчев. Все още няма коментар на треньора, очаква се реакция и от ръководството, което през декември го подкрепи, но явно днес нещата са необратими по отношение на състезателите.



