Кристиан Ериксен разпитвал за евентуален трансфер

Christian Eriksen has scored in each of his last four games in all competitions for Tottenham, netting six five times. pic.twitter.com/kxhRNHjQHu — Match of the Day (@BBCMOTD) April 14, 2018

26-годишният Ериксен кара петия си сезон в клуба от Лондон. Халфът на Тотнъм Кристиан Ериксен сериозно обмисля варианта да смени клуба. Това разкри мениджърът Байрам Тутумлу, към когото датчанинът се е обърнал за съвет по-рано през сезона. “През септември Кристиан ме покани в дома си в Лондон и ме попита какво трябва да стори, за да премине в по-голям клуб”, сподели агентът пред датския вестник BT.Мениджърът твърди, че знае за сериозен интерес на голям отбор към Ериксен: “Още тогава му казах това.”След това Тутумлу вкара името на Барселона , което може би е намек, че става дума точно за каталунците. “Когато бях на посещение в Барселона, президентът на клуба Джосеп Мария Бартомеу ми сподели, че Ериксен ще се превърне в следващия голям футболист на Дания след Михаел Лаудруп”, добави агентът.Иначе преди месец полузащитникът на “шпорите” заяви следното: “Честно казано, сега не мисля за интереса на другите. Играя футбол и живея в настоящето, но имам и своите мечти. Мечтите обаче нямат нищо общо с реалността. Ако дойде конкретна оферта, тогава може да се говори по темата. Сега съм щастлив в Тотнъм, както и моите съотборници”.26-годишният Ериксен кара петия си сезон в клуба от Лондон.

