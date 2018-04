Фитнес Първите думи на Арнолд Шварценегер след сърдечната операция 18 април 2018 | 14:58 - Обновена 0 0 0 1 0

This sums up my weekend at the 30th Anniversary of the @ArnoldSports Festival. I loved bringing all of you with me to all of the events. pic.twitter.com/quaRnOGwMv — Arnold (@Schwarzenegger) March 4, 2018

Както е известно, 7-кратният шампион на Mr. Olympia претърпя интервенция за смяна на аортната клапа.



“Не мога да кажа, дори и с положителната си нагласа, че се чувствам страхотно, защото това все още не е така”, заяви Арнолд.



President Lincoln is one of my heroes. I keep this sculpture by my front door so that I'm reminded every day of the great lessons he taught us about equality, freedom, and treating our fellow Americans with respect. pic.twitter.com/EQ84w3bkvU — Arnold (@Schwarzenegger) February 12, 2018 Легендарният културист Арнолд Шварценегер, който се възстановява след сърдечната операция, която претърпя преди малко повече от две седмици, заяви че все още не се чувства страхотно.

