Амир Хан се завръща с боксов спектакъл в Ливърпул

.@amirkingkhan wrapping up camp for next Saturday’s ring return live on @SkySports! #KhanLoGreco #BackToBusiness pic.twitter.com/X8thfOdHmL — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 14 април 2018 г.

Последната изява на ринга на сребърния олимпийски медалист бе през май 2016 г., когато в битка срещу шампиона на WBC в средна категория Саул "Канело" Алварес, Хан бе нокаутиран още в шестия рунд. Британецът е шампион на WBA в супер-лека категория в периода 2009 – 2012 г. и на IBF през 2011 г., а сега не крие амбицията си отново да спечели световна титла.



Съперник на Хан в борбата за победата ще бъде Фил Ло Греко, който коментира, че се чувства уверен преди решаващата среща. Роденият в Торонто състезател има в актива си 29 победи от 32 двубоя, а също и една шампионска титла на WBC в лека категория от 2010 г.

Few snaps from today’s public workout In Liverpool great turnout thanks for the support #KhanLoGreco pic.twitter.com/YvmzhkHKfV — Amir Khan (@amirkingkhan) 17 април 2018 г. Сблъсъкът ще бъде напрегнат, не само заради всички погледи, вперени в Хан, вследствие на отсъствието му от света на бокса, но и поради личните нападки между двамата състезатели, които продължават да се сипят броени дни преди събитието в Ливърпул.



