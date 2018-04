Дани Педроса ще кара в ГП на САЩ въпреки операцията

Пилотът на Honda Дани Педроса ще вземе участие на тазседмичната Гран При на САЩ в MotoGP въпреки, че претърпя операция едва миналата седмица. Испанецът получи фрактура на лъчевата кост на дясната си ръка при катастрофа в Аржентина още в първата обиколка и бе опериран миналата седмица в Барселона.

Дани бе под съмнение за третия кръг от календара за 2018-а в Тексас, като се очакваше на негово място да стартира тестовият пилот Щефан Брадъл. От Honda обаче днес разкриха, че Педроса е в състояние да се бори на "Остин". Съществува все пак и шанс Дани да му отстъпи бокса си до световния шампион Марк Маркес, ако не се чувства достатъчно възстановен след първата тренировка.

FIT: @26_DaniPedrosa will line-up at the #AmericasGP



After undergoing successful surgery on his right wrist one week ago, #DP26 will head to COTA this weekend pic.twitter.com/7fhZrIIHOd