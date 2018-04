Лека атлетика Тя е истинско вдъхновение 17 април 2018 | 19:59 - Обновена 0 0 0 0 0





Ломас, която е майка на две деца, получава сериозни наранявания при инцидент по време на конна езда през 2007 г. и получава парализа от кръста надолу. Това е и причината тя да се движи стъпка по стъпка в роботизиран костюм, който й помага да се придвижва.



A post shared by Craig Keatley (@craig.keatley.5) on Apr 14, 2018 at 12:11pm PDT 37-годишната жена подобри собствения си рекорд от 17 дни ходене, поставен на Лондонския маратон през 2011 г. Тя ще дари събраните от от нейното участие пари за бъдещето на хора, които живеят с парализа.



A post shared by Great British Speakers (@gbspeakers) on Apr 13, 2018 at 9:50am PDT “Подкрепата беше невероятна още от самото начало. Страхотното от този тип предизвикателства е специалните спомени, които се раждат от тях. Ходенето беше много тежко на моменти, но когато се оглеждах наоколо виждах хората да ме подкрепят. Това ме накара да продължа”, каза щастливата Клер след финала.

