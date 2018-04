Министър Кралев откри Европейската младежка конференция

Други спортове

Насърчаването на включването на младите хора чрез различни платформи в обществените и политическите процеси, както и борбата с младежката безработица, е основен ангажимент за нас. Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на откриването на Европейската младежка конференция, която се провежда в НДК като част от активностите на ММС от Българското председателството на Съвета на ЕС. Събитието беше официално открито от вицепремиера Томислав Дончев и от министър Кралев.



Конференцията е платформа за ефективна работа между младите хора и представителите на институции, отговорни за изпълнението на младежките политики в Европа. Тя има за цел да изготви "Европейски младежки цели", които ще послужат като конкретна препоръка към Европейската комисия за следващата Европейска стратегия за младежта. На нейна база ще бъде изготвена новата Национална стратегия за младежта.



На откриването на събитието присъстваха още зам.-върховният комисар по човешки права на ООН Кейт Гилмор, Алана Армитаж, регионален директор на фонда за население и развитие на ООН, Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Азия, председателят на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов, заместник-министрите на младежта и спорта Ваня Колева и на образованието и науката Деница Сачева, Илина Мутафчиева, председател на Националния младежки форум и други.



"Днес в залата има над 250 човека от 40 страни, което показва, че за България младите хора са не само бъдещето, но и настоящето. Бих искал да подчертая и важността на присъствието на младежите от Западните Балкани и Източното партньорство, което е от особено значение за приоритетите на българското правителство и на премиера Бойко Борисов в рамките на Председателството.



Правителството на Република България е първото, което поставя сред своите хоризонтални приоритети в рамките на Председателство на Съвета на ЕС "Младите хора и бъдещето на Европа". Това е продиктувано от целенасочената политика и на Министерство на младежта и спорта към качествено и устойчиво младежко развитие", каза министър Кралев.



Той призова участниците в конференцията да използват възможността да създадат първите Европейски младежки цели, спрямо своите нужди, визия и идеи за бъдещето на Европа. Според Красен Кралев това, че в изготвянето на целите участват и младежи с нарушен слух, е чудесен пример за социално включване.



Министърът пожела на младите хора да не спират да вярват в себе си и да работят за фундаменталните ценности на Европейския съюз и човешките права, цитирайки думи на Нелсън Мандела: "It always seems impossible until it's done".



Зам.-министър председателят Томислав Дончев акцентира върху необходимостта от ефективен диалог между представителите на различни поколения.



"Трябва да има диалог. Освен солидарност между различните групи в обществото е важно да има и солидарност между поколенията", каза Дончев.



След официалното откриване заместник-министър Ваня Колева взе участие в интерактивен панел на високо ниво - "Бъдещето на младите хора в Европа и отвъд".



"Ние се стараем да водим една наистина систематична политика, насочена към младите хора. В последната близо една година работим още по-усилено, така че да създаваме все повече възможности за младите българи", заяви заместник-министър Колева.



За Европейската младежка конференция за пръв път в Европа ще пристигне специалният пратеник на ООН по младежките въпроси Джаятма Уикенмараняке. В официалното закриване на събитието ще участва и еврокомисарят по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич.