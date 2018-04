Лека атлетика Ясни са първите звездни участници на Диамантената лига в Лозана 17 април 2018 | 14:16 - Обновена 0 0 0 0 0



Бронзовата световна медалистка на 60 м в зала Мужинга Камбунджи ще бяга 100 м, а двукратната европейска шампионка на 800 м в зала Селина Бюхел ще стартира в коронната си дисциплина. И двете са представителки на домакините.

Организаторите на турнира Athletissima от Диамантената лига потвърдиха участието на някои звезди на световната атлетика в тазгодишното издание. Световният рекордьор на 60 метра и планетарен първенец в тази дисциплина Крисчън Коулман, сребърен медалист на 100 м от Световното в Лондон през миналата година, ще застане на старт на 5 юли. 22-годишният американец, който има лични рекорди на 100 м от 9.82 сек и на 200 м от 19.85 сек, ще бяга 200 м. Това ще е първо участие за него в Швейцария.Друг световен рекордьор - Рено Лавийени в овчарския скок, е познато лице в Лозана. Той ще се бори за своята пета победа на Athletissima.Световната и олимпийска шампионка в овчарския скок при жените Катерина Стефаниди, ще премери сили срещу две от представителките на домакините - Никол Бюхлер и Анджелика Мозер.Световният шампион на открито в скока на височина от миналата година Мутаз Есса Баршим (Катар) ще атакува победата в сектора за втора поредна година, а планетарната и олимпийска шампионка на 800 м Кастер Семеня ще стартира на 1500 м. В тази дисциплина тя е бронзова медалистка от планетарния форум през миналата година и шампионка от Игрите на Британската общност.Бронзовата световна медалистка на 60 м в зала Мужинга Камбунджи ще бяга 100 м, а двукратната европейска шампионка на 800 м в зала Селина Бюхел ще стартира в коронната си дисциплина. И двете са представителки на домакините.

