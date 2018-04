Гол модел представи новите екипи на футболен отбор (снимки)

Третодивизионният шотландски отбор Еър Юнайтед избра интересен начин да представи новите екипи на тима за следващия сезон. От клуба решиха да пуснат гола фотосесия на модела Амбър Сиена, изрисувана с боди арт в цветовете на резервната фланелка. Все пак те не забравиха и женската аудитория и представиха титулярния екип с гол мъж.

Introducing the new Ayr United Home and Away shirts for Season 2018/19: pic.twitter.com/RP6h9wLaZC