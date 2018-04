НБА Уейд се върна назад във времето 17 април 2018 | 10:38 0 0 0 0 0

124-year old Dwyane Wade still hitting daggers pic.twitter.com/rDROSPNxuU — #Mickstape (Playoffs) (@MickstapeShow) April 17, 2018

36-годишната легенда на Маями вкара 28 точки за само 26 минути и го стори при впечатляваща успеваемост - 11/15 за 2 точки и 6/8 от наказателната линия. Трикратният шампион с Хийт добави и 7 борби, 3 асистенции и 2 отнети топки, завършвайки като най-резултатен за своя тим, а и в срещата като цяло.



“Това е моето ДНК. Обичам мачовете на голямата сцена”, лаконичен бе Уейд след последната сирена и добави, че играе точно заради подобни моменти.

Dwyane Wade passes Larry Bird for the No. 10 spot on the all-time postseason scoring list. pic.twitter.com/PaNkZkmTPi — SportsCenter (@SportsCenter) April 17, 2018

