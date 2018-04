Спорт и бизнес Бейл, Вожняцки и Хардън представиха AlphaBOUNCE Beyond 16 април 2018 | 15:38 0 0 0 0 0



В края на март adidas Running представи еволюиралия AlphaBOUNCE Beyond – силует, създаден да позволи на атлетите да надскочат собствения си потенциал и да изживеят представяне без ограничения. Сливайки прогресивен дизайн, функционалност и естетика, силуетът е проектиран за атлетите, които доминират играта и използват бягането като инструмент за тренировка, за да бъдат най-добрите на игрището. За да ознаменува това и предизвика Алфа атлетите да включат повече бягане в техните тренировки, за да демонстрират превъзходството си, adidas Running създаде кампанията Run The Game. Втората част от изпълненото със звезди лансиране представя най-елитните атлети на adidas, включително футболиста на Реал (Мадрид) Гарет Бейл, световната номер 1 в тениса и шампион на Australian Open 2018 Каролин Вожняцки, три пъти участвалия в отбора на звездите на САЩ бас кетболист Деймиън Лилард, баскетболиста на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън и флай-халфа на ръгби отбора Ал Блекс Бюдън Барет.Шампионката от Australian Open 2018 Каролин Вожняцки се изказа ласкаво за новия модел: “Бягането е в центъра на моето движение и нещото, което ми дава предимство, когато се състезавам. Включвайки повече бягане в тренировките ми извън корта, виждам промяната в представянето си в деня на мача. С AlphaBOUNCE Beyond се чувствам уверена, че съм тренирала по начин, който ще ми помогне да контролирам играта в най-важните моменти.“Проектирани за сила, скорост и подобряване на общата кондиция, AlphaBOUNCE Beyond включват най-иновативните технологии на adidas, които в комбинация осигуряват три ключови ползи за атлетите: прилягане, усещане и преход.Прилягането е осигурено благодарение на горната част от FORGED Mesh, дишаща мрежа, проектирана с допълнително подсилени зони, създадени с помощта на технологията Aramis и осигуряващи динамична подкрепа и стабилност при линейни и странични движения.Подобреното усещане е постигнато чрез Stretched BOUNCE Midsole, лека подметка от материала EVA, която е проектирана да подпомага движението във всяка посока. Системата Extended Heel Support обгръща петата и средната част на стъпалото за повишена стабилност и усещане за фиксиране още с първата стъпка.Максималният преход е постигнат чрез външната част на подметката от гума Continental™, която осигурява на атлетите изключителна издръжливост на износване, в добавка на първокласното сцепление на мокри и сухи повърхности. Това позволява на атлетите да бъдат стабилни по време на смяна на темпото и посоката по време на игра.Новият модел AlphaBOUNCE Beyond може да бъде открит в магазините на Sport Depot и онлайн на www.sportdepot.bg/adidas 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 18

