Лека атлетика Страхотен скандал в Голд Коуст - атлет припадна по време на маратон, няма кой да му помогне 16 април 2018 | 13:51





25-годишният Хоукинс все пак получи лекарска помощ и беше откаран в болница, а по-късно се завърна и при съотборниците си. Шотландецът благодари на медицинския екип и каза: “Страхотно е да се върна със съотборниците си”.



Really distressing to watch Callum Hawkins collapse. Utterly shocked & disgusted at the woman in the stripped top & blue tabard taking pictures! And where were the medical staff?? #CommonwealthGames2018 #callumhawkins #marathon pic.twitter.com/SpJGSZEYf9 — Becky (@BBBecky06) April 15, 2018 Организаторите на Игрите в Голд Коуст бяха разкритикувани остро в социалните мрежи за случилото се.

“Не може да имаме медицински лица на всеки километър от трасето”, каза директорът на организационния комитет Марк Питърс.



A post shared by @pv__news on Apr 15, 2018 at 8:59am PDT Един от представителите на Шотландия Пол Буш пък допълни, че се надява организаторите да на научили своите уроци след инцидента, както и всички организатори на бъдещи маратони по света, които се провеждат в подобни метеорологични условия.





След злополучния инцидент с Хоукинс титлата в маратона спечели представителят на домакините Майкъл Шели с 2:16:46 часа, следван от угандиеца Муньо Соломн Мутаи с 2:19:02 часа и от Роби Симпсън (Шотландия) с 2:19:36 часа.



