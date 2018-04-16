Ботев (Враца) Botev (Vratsa)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Горна Оряховица)

последен:
06.04.2018

ФК Царско село - Ботев (Враца)

следващ:
16.04.2018

създаване: 1921г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Калин Каменов
треньор: Сашо Ангелов
web: Ботев (Враца)

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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Бившият на Деси Слава ще се жени

Бившето гадже на Деси Слава скоро ще мине под венчило. ММА боецът Светлозар Савов е сгоден и скоро ще влезе в групата на семейните мъже. Избраницата на спортиста се казва Лора Лилова и е на 20. Зарко се събрал с нея, ...

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Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 25-ти кръг на Втора лига

16 април 2018 | 13:04
Съдийски назначения за мачовете от 25-ти кръг на Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 25-ти кръг на Втора лига:

18 Апр 2018 г. Сряда 17:00 ч.

Черноморец Балчик - Струмска слава
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Любомир Йорданов Войков

18 Апр 2018 г. Сряда 17:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - Несебър
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Борис Димитров Борисов

19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.

ФК Оборище Панагюрище - Царско Село
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Николай Георгиев Ангелов

19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.

Марица - Литекс
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Георгиев Нанев

19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.

Ботев Враца - ФК Созопол
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Крум Добринов Стоилов

19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.

Локомотив София - ОФК Поморие
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев

19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.

ПФК Лудогорец-2 - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Георги Василев Йорданов

19 Апр 2018 г. Четвъртък 18:30 ч.

Монтана - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Мартин Емилов Стоименов
СН: Алексей Иванов Николов
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Спортни новини		 Прочетена 310

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Как един клуб се превърна в пример за подражание
15 ноември 2016

Юношеският национален отбор на България до 19 години прави фурор в квалификациите за Евро 2017 в Грузия. Това са едни от малкото хубави моменти за футбола ни в последно време. Талантите на Ангел Стойков постигнаха ...









							
							
						

						
						






Бомбардировачът на Втора лига: Преди година ...
07 февруари 2018

Случайността и непредвидените обстоятелства често играя голяма роля в живота на хората. Подобна е ситуацията и с футболната кариера на голмайстора на Втора лига Светослав Диков. След като през целия си спортен път ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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