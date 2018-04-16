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Бившият на Деси Слава ще се жени
Бившето гадже на Деси Слава скоро ще мине под венчило. ММА боецът Светлозар Савов е сгоден и скоро ще влезе в групата на семейните мъже. Избраницата на спортиста се казва Лора Лилова и е на 20. Зарко се събрал с нея, ...Виж още
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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 25-ти кръг на Втора лига:
18 Апр 2018 г. Сряда 17:00 ч.
Черноморец Балчик - Струмска слава
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Любомир Йорданов Войков
18 Апр 2018 г. Сряда 17:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Несебър
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Борис Димитров Борисов
19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - Царско Село
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Николай Георгиев Ангелов
19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.
Марица - Литекс
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Георгиев Нанев
19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.
Ботев Враца - ФК Созопол
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Крум Добринов Стоилов
19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.
Локомотив София - ОФК Поморие
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев
19 Апр 2018 г. Четвъртък 17:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Георги Василев Йорданов
19 Апр 2018 г. Четвъртък 18:30 ч.
Монтана - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Мартин Емилов Стоименов
СН: Алексей Иванов Николов
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