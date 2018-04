Снукър Джентълмена или майстора на шест червени ще гледаме в "Крусибъл"? 16 април 2018 | 11:33 0 0 0 0 0

IT'S ALL OVER: Jimmy White's Crucible dream is over for another year after a 10-5 defeat to Joe Perry in the second qualifying round. pic.twitter.com/OAEejeygwH — Live Snooker (@Livesnooker) April 15, 2018

Пери ще се изправи срещу представящия се изключително убедително Марк Дейвис, който е загубил само една партия досега в пресявките за “Крусибъл”. Световният шампион по снукър с шест червени за 2012 и 2013 година разгроми първо Сандерсон Лам с 10:1, а след това записа първата победа с 10:0 от всички квалификационни мачове над победителя в ShootOut този сезон Михаел Георгиу.

Things go from bad to worse for 'The Whirlwind' as he watches Perry produce back-to-back half centuries to go four clear! pic.twitter.com/J016nxH2Q1 — Live Snooker (@Livesnooker) April 15, 2018

Дейвис не може да се похвали с особено добри резултати през настоящата кампания, като само на ShootOut стигна полуфиналите, а иначе има само още четири участия на осминафинал. Джентълмена пък има четири четвъртфинала на сметката си тази кампания, но само един от тях (UK Championship) бе впечатляващ, докато другите са в по-малките събития ShootOut, в Гибралтар и в Рига.



1