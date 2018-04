Снукър Дохърти на финалната права за първо участие в "Крусибъл" от 2014-а 16 април 2018 | 11:16 0 0 0 0 0







Естествено, Дохърти получи специална тур карта за цялостни заслуги към спорта и се възползва от нея достатъчно добре, стигайки полуфинал в Рига Мастърс и осминафинали на още два ранкинг турнира през 2017/18.



Дохърти имаше аванс от 5:4 след първата сесия на дуела с Грийн, но във вечерния сегмент не допусна никакво отпускане и спечели петте последователни фрейма.

END OF SESSION: Ken Doherty produces high breaks of 102 and 133 en route to a narrow 5-4 lead over Gerard Greene! #ilovesnooker pic.twitter.com/8v4Blkxxd1 — Live Snooker (@Livesnooker) April 15, 2018

Успехът му ще поднови съперничеството с двукратния финалист в “Крусибъл” Матю Стивънс, който надделя драматично с 10:9 над китайския тийнейджър Сижун Юан и също стигна третия последен кръг на квалификациите.

@kendoherty1997 is one match away from competing at the @crucibletheatre for the first time in four years. The 1997 World Champion has defeated Gerard Greene 10-4 to book his spot at Judgement Day. #ilovesnooker pic.twitter.com/BuPYCxTnDd — World Snooker (@WorldSnooker1) April 15, 2018

“Има още един мач, така че не съм още толкова развълнуван. Радвам се, че играх доста добре. С Матю сме правили фантастични мачове през годините, играли сме в “Крусибъл”, а и той ме победи във финала на “Мастърс”. Няма да е лесно срещу него, защото е класа. Мачовете в квалификациите не са като никои други, усеща се огромното напрежение сред играчите”, коментира Дохърти.

Matthew Stevens has booked a Judgement Day clash with Ken Doherty after winning his final frame decider against Yuan Sijun to come through 10-9. #ilovesnooker pic.twitter.com/TKP6Uf9GHK — World Snooker (@WorldSnooker1) April 15, 2018

6-кратният победител в ранкинг турнири от Ирландия има 9 победи над Стивънс, който го е побеждавал също толкова пъти досега, а един двубой е завършил наравно. Ето мачовете им на турнирите от “Тройната корона”:



Световно първенство 1998, 1/4-финал: 13:10 за Дохърти

“Мастърс” 2000, финал: 10:8 за Стивънс

Шампионат на Обединеното кралство 2001, 1/4-финал: 9:7 за Дохърти

“Мастърс” 2003, 1/8-финал: 6:5 за Дохърти

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 457

1