Нападател на РБ Лайпциг аут до края на сезона 16 април 2018 | 11:21



24-годишният футболист ще се подложи на операция на лявото рамо, след като получи травма при поражението с 2:5 от Олимпик Марсилия в Лига Европа в четвъртък.



Очаква се австрийският национал да се възстанови в рамките на следващите три месеца и да бъде готов за старта на новия сезон.



Playing for RB Leipzig since 2015/16, Austrian international winger Marcel Sabitzer (24) had his deal with German club officially extended until June 2022. pic.twitter.com/YQWpKlh64Z — The Sportz Zone (@SportzGlobal) April 12, 2018

