Григор Димитров: Искам се представя по-добре на клей тази година

"Това е първият "Мастърс" на клей. Радвам се, че отново съм у дома. Хубаво е да си вкъщи. Приключих рано в Маями, така че получих възможност да се върна, да имам достатъчно време да се готвя у дома, на тези кортове, на които скоро ще играя", заяви Димитров в интервю за АТР.

When you think positive, good things happen. @GrigorDimitrov @ATPWorldTour @ROLEXMCMASTERS ♠♥♦♣ pic.twitter.com/L1vWz1DN9M — Krasimir Kaloyanov (@KrasiKaloyanov) April 15, 2018

"На клей всичко може да се случи. Това е една от настилките, на която предимство имат не само тези, които се движат добре. За мен винаги е било интересно да играя на червено. В крайна сметка съм израснал на клея", допълни той.



Димитров, който е пети в световната ранглиста, през миналата година записа 4 победи в 9 мача на червено, като отпадна в първия кръг на три от петте турнира, в които участва, включително и на "Мастърс"-а в Монте Карло.

Two beautiful backhands, side-by-side #RolexMCMasters @GrigorDimitrov @ThiemDomi pic.twitter.com/RTP53mqz19 — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2018

"Искам да се представя по-добре на клей в сравнение с предишните години. Това е целта ми. Физически се чувствам добре, движа се добре, за съжаление досега не успявах да спечеля оспорваните мачове на червено. Надявам се да го променя. Първите дни са много важни, за да свикнеш с движението на клей, да се предпазиш от контузии, да се настроиш за приплъзванията... другите неща са доста еднакви. На червено най-много обичам да приплъзвам, а най-лошото е, че маратонките се цапат много", каза още Димитров с усмивка.

@GrigorDimitrov all smiles in Monte-Carlo pic.twitter.com/AZrDExWEFY — Tennis Photos (@tennis_photos) April 15, 2018

