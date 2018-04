НБА Бързината и агресията на Индиана се оказаха изненада за Кливланд 16 април 2018 | 09:14 0 0 0 0 3



"Кавалерите" бяха в ролята на догонващи в резултата през всичките 48 минути, след като се оказаха неподготвени за летящия старт на Индиана. Водени от Виктор Оладипо, който приключи мача с 32 точки, 6 борби, 4 асистенции, 4 отнети топки и един чадър, гостите поведоха с 33:14 след първата четвърт и до края на двубоя не позволиха на смятания за фаворит тим на домакините да се върне в мача.



Центърът Майлс Търнър добави 16 точки за победителите, а с 15 остана хърватският национал Боян Богданович.



Indiana Pacers stun the Cleveland Cavaliers on the road, the final score of 98-80. Victor Oladipo finished with 32 points and 6 rebounds. Indiana takes a 1-0 series lead. (Lebron James 24 points, 12 assists, 10 rebounds) #nbaplayoffs pic.twitter.com/n3U7bcngEv — The 3 Point Conversion (@3ptCnvrsn) April 15, 2018

За Кливланд ЛеБрон Джеймс приключи с "трипъл-дабъл" от 24 точки, 10 борби и 12 асистенции, но индивидуалните му усилия не срещнаха почти никаква подкрепа, тъй като нито един от съотборниците му в стартовата петица на домакините не успя да отбележи двуцифрен брой точки. Резервите Джей Ар Смит и Лари Нанс приключиха съответно с 15 и 10 точки.



FINAL: The Cleveland Cavaliers fall to the Indiana Pacers 98-80.



LeBron James: 24 points, 10 rebounds, 12 assists

JR Smith: 15 points, 2 rebounds

Larry Nance Jr.: 10 points, 5 rebounds, 2 steals pic.twitter.com/OFoZdIjirK — Cavaliers Nation (@WeAreCavsNation) April 15, 2018 Финалистът в Националната баскетболна асоциация през последните три сезона Кливланд Кавалиърс стартира със загуба участието си в тазгодишните плейофи. У дома ЛеБрон Джеймс и компания отстъпиха с 80:98 пред Индиана Пейсърс."Кавалерите" бяха в ролята на догонващи в резултата през всичките 48 минути, след като се оказаха неподготвени за летящия старт на Индиана. Водени от Виктор Оладипо, който приключи мача с 32 точки, 6 борби, 4 асистенции, 4 отнети топки и един чадър, гостите поведоха с 33:14 след първата четвърт и до края на двубоя не позволиха на смятания за фаворит тим на домакините да се върне в мача.Центърът Майлс Търнър добави 16 точки за победителите, а с 15 остана хърватският национал Боян Богданович.За Кливланд ЛеБрон Джеймс приключи с "трипъл-дабъл" от 24 точки, 10 борби и 12 асистенции, но индивидуалните му усилия не срещнаха почти никаква подкрепа, тъй като нито един от съотборниците му в стартовата петица на домакините не успя да отбележи двуцифрен брой точки. Резервите Джей Ар Смит и Лари Нанс приключиха съответно с 15 и 10 точки. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 496 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1