Кристиано все още тъгува за Ирина

Звездата на Реал Мадрид Кристиано Роналдо е направил любопитно признание пред свои близки. Португалецът все още тъгува за бившата си половинка Ирина Шейк, с която приключи връзката си преди три години. "Той все още я обича и съжалява, че всичко приключи така. Кристиано продължава да мисли за нея постоянно", разказва източник пред "Сън".

Cristiano Ronaldo tells pals that he still loves ex-girlfriend Irina Shayk - The Sun https://t.co/y6kihvngSc