Пеп покори трета страна и спечели 23-тия си трофей

Pep Guardiola has won his 7th league title in 9 seasons as a manager.

Only three managers have won a title in at least three of Europe's top five leagues:



Carlo Ancelotti

Jose Mourinho

Pep Guardiola



Elite club.

Just look at the incredible trophy cabinet Pep Guardiola has mustered!

Coaches with most official titles in the history of European football :



49 — Alex Ferguson

28 — Valery Labanovsky

26 — Jock Stein

25 — José Mourinho & Hitzfeld

23 — Pep Guardiola



#Pep

Манчестър Сити е новият шампион на Англия, а Джосеп Гуардиола спечели първия си трофей в Премиър лийг. За испанеца това е седма шампионска титла в последните му девет години като треньор. Единствените сезони, в които воденият от него тим не успява да стане първи, са през 2011/12 с Барселона , както и миналата кампания с Манчестър Сити. За Пеп това е общо 23-ти трофеи в богатата му на отличия кариера.Само трима треньори са успявали да спечелят шампионатите на три или повече от петте топ първенства в Европа. Това са Карло Анчелоти, който има четири титли - в Италия, Англия, Франция и Германия, Жозе Моуриньо (Англия, Италия, Испания) и Гуардиола (Испания, Германия, Англия).Гуардиола е първият испански треньор, който печели Висшата лига.