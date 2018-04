Тенис Пабло Андухар с трета титла в Маракеш 15 април 2018 | 17:56 0 0 0 0 1



32-годишният Андухар победи на финала поставения под номер 2 в схемата Кайл Едмънд (Великобритания) с 6:2, 6:2 за 82 минути.

Pablo Andujar coming back after two injury-plagued seasons:

9 October 2017 -- unranked

12 February 2018 -- No.1824

16 April 2018 -- No.154 after winning Marrakech pic.twitter.com/wmtaGSDspL — Oleg S. (@AnnaK_4ever) April 15, 2018

Испанецът, който е 355-и в световната ранглиста, направи шест пробива от 10 възможности и два пъти загуби подаването си.

.@AndujarPablo, world no. 355, becomes the lowest-ranked ATP singles champion since Hewitt in 1998. pic.twitter.com/MvVmBJrcGu — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2018

Андухар завоюва четвърта титла в кариерата си, като три от тях са от Маракеш. Той триумфира в надпреварата също през 2011 и 2012 година и стана първият тенисист в историята на турнира с три трофея.

